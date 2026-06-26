Catalunya enviará a Venezuela 15 especialistas del GREC de Bombers por los terremotos

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Además de sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvad - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que este viernes enviarán a Venezuela 15 especialistas del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) de Bombers y ha explicado que también han ofrecido al país un grupo de 10 forenses para ayudar a la identificación de cadáveres y para que se puedan desplazar cuando lo requieran las autoridades venezolanas.

Lo ha dicho en la inauguración de la jornada 'L'impacte dels fons Next Generation a Catalunya', donde ha reiterado la "solidaridad del Govern y de todo el conjunto de la ciudadanía de Catalunya en momentos trágicos para el país", tras los dos terremotos.

Illa ha añadido que este viernes a primera hora de la tarde se reunirá con las entidades venezolanas de Catalunya: "Para interesarme por su estado y por todo lo que están pasando".