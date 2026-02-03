Catalunya estima entre 120.000 y 150.000 los migrantes que podrían beneficiarse de la regularización

Largas colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes, ante el Consulado de Pakistán en Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defendido este martes en el Consell Executiu del Govern la importancia de la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno central, de la que se podrían beneficiar entre 120.000 y 150.000 personas.

Martínez Bravo, en nombre del Govern, se ha mostrado partidaria de colaborar con el Gobierno central para aprovechar esta oportunidad, en aspectos como contribuir a una tramitación rápida, ordenada y eficaz de la regularización maximizando el impacto positivo sobre la economía, informa el Govern.

También en colaborar para dar información, apoyo y orientación de las personas potencialmente beneficiarias y agilizar la incorporación al mercado de trabajo.

La consellera ha dicho que las regularizaciones administrativas realizadas anteriormente han demostrado que una migración regular y ordenada dinamiza la economía, no produce un efecto llamada y no registra un impacto significativo en el gasto en salud o educación.

Martínez Bravo ha anunciado que los departamentos de Derechos Sociales e Inclusión e Igualdad y Feminismo, en coordinación con la Delegación del Gobierno en Catalunya, han convocado para este miércoles un encuentro institucional con agentes económicos y sociales y el mundo local para articular una alianza de país para agilizar al máximo este procedimiento de regularización.

CIFRAS

Un 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera, un 35% de la población de entre 25 y 44 años es de primera o segunda generación migrada, hay 663.980 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social en Catalunya y Catalunya ha ganado medio millón de habitantes en seis años por los flujos migratorios, que han compensado el crecimiento demográfico negativo.

La Generalitat estima que para mantener la relación entre población no activa y la población en edad de trabajar, España necesitaría 24 millones de migrantes hasta 2053 y son "clave" en algunos sectores económicos.