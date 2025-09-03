Catalunya evitó la muerte por sobredosis en 125 casos durante 2024, según la Conselleria de Salud

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) - Catalunya evitó la muerte por sobredosis en 125 casos durante 2024 "gracias a la intervención rápida y eficaz en espacios de consumo supervisado", ha asegurado la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este miércoles.

Según datos del departamento, el año pasado se registraron 140.717 consumos sin ninguna defunción, y estas cifras "consolidan el modelo catalán como referente internacional en políticas de reducción de daños".

Los últimos datos disponibles del indicador de mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas muestran que el 87% de las muertes por sobredosis presentaron un patrón de policonsumo.

La sustancia más presente fue la cocaína en un 56% del total de los casos, seguida de los hipnosedantes en un 55%, el alcohol en un 51% y los opioides en un 41%.

El 76% de las víctimas fueron hombres, con una media de edad de 48,8 años, y el 71,6% de las muertes se produjeron en el domicilio, hecho que "subraya la importancia de formar a las personas convivientes en primeros auxilios y detección precoz".

Desde la puesta en marcha del Programa de Prevenció de la Sobredosi en 2009, se han formado más de 16.500 personas en la identificación y respuesta ante una sobredosis, y se han distribuido 17.200 viales de naloxona, el medicamento para el tratamiento de la sobredosis por opioides.

Este año el departamento "intensificará" las acciones de sensibilización por todo el territorio catalán, con talleres, materiales informativos y acciones comunitarias para promover la prevención e intervención precoz.