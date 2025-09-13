Catalunya firma la declaración de Múnich para la transición a una movilidad sostenible

Imagen de la conferencia política de la Alianza de las Regiones del Automóvil - GENERALITAT DE CATALUNYA

Sàmper: La mejor política industrial es de las regiones europeas porque conocen la industria

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha firmado la declaración de Múnich para una transición hacia una movilidad sostenible y descarbonizada, durante la cuarta conferencia política de la Alianza de las Regiones del Automóvil (ARA).

Esta alianza agrupa regiones europeas para promover la industria de la automoción e impulsar la movilidad sostenible, informa el Departament de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este sábado.

Las regiones europeas se comprometen a defender diferentes objetivos; entre ellos, que la Comisión Europea "garantice que la automoción continúe siendo una fortaleza europea clave", con financiación específica, y fijando como prioridad la electrificación, a la vez que garantizar un programa de transición justa.

FOMENTAR ALIANZAS EN EL SECTOR

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha asegurado que "la política industrial más efectiva es la que se ejecuta desde las regiones, porque son las que tienen el conocimiento de la industria", y ha añadido que reforzar el tejido industrial europeo implica fomentar alianzas entre fabricantes, proveedores y empresas.

Además, ha asegurado que Catalunya impulsa el vehículo eléctrico con el convencimiento de que es la solución de futuro para la sociedad y los territorios "a medio y largo plazo en el segmento de vehículos turismos, comerciales ligeros y motocicletas".

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y DESCARBONIZADA

Para el Departament, el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025-2030 de la Generalitat representa un compromiso para acelerar la transición hacia una movilidad sostenible y descarbonizada.

La penetración del vehículo eléctrico en Catalunya es de un 13,8% de vehículos electrificados en 2024, un porcentaje lejano a la media europea y a los objetivos europeos del 'Fit for 55', que marcan una cuota de mercado del 40% para 2030.

Con este Plan, tras un proceso participativo de departamentos del Govern, instituciones locales, agentes privados y expertos, se quiere fortalecer la posición de Catalunya en sostenibilidad e innovación, aprovechando las capacidades industriales, la red de infraestructuras y el potencial de adaptación del tejido socioeconómico.