Catalunya hará las PAU el 1, 2 y 3 de junio y la convocatoria extraordinaria en julio

Archivo - Primer día de las PAU en Catalunya, a 11 de junio de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat, mediante el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha publicado el calendario de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) que se celebrarán el 1, 2 y 3 de junio de 2027 en su convocatoria ordinaria.

Como novedad del calendario de 2027, la convocatoria extraordinaria de las PAU se celebrará en julio y no en septiembre como hasta ahora: será el 6, 7 y 8 de julio, ha informado este martes el Departament en un comunicado.

El calendario de las PAU para mayores de 25 años será el 10 de abril para la fase general y el 17 de abril para la específica; para los mayores de 45 años será el 10 de abril, y la prueba de aptitud personal (PAP) para acceder a grados de Educación se hará el 3 de abril la convocatoria ordinaria y el 2 de julio la extraordinaria.