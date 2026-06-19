Catalunya impulsa una agenda para la conciliación y corresponsabilidad con propuestas a empresas

La consellera Eva Menor y el conseller Miquel Sàmper en la presentación de este viernes, en la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha impulsado la Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que identifica los principales retos en materia de conciliación y corresponsabilidad y que plantea medidas y propuestas para las empresas, como un rango horario flexible de entrada y salida, teletrabajo en periodos concretos como el verano o ante emergencias o espacios de cuidados en el puesto de trabajo.

En la presentación este viernes, la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, cuyo Departament es el impulsor de la iniciativa, ha asegurado que las medidas de corresponsabilidad influyen en el reto de envejecimiento, los cuidados, la baja natalidad y la competitividad empresarial.

Recuerda que es un proyecto que comenzó en septiembre de 2025, a partir de un diagnóstico previo y análisis de empresas; ha señalado que las mujeres dedican 1 hora y 17 minutos más que los hombres a las tareas del hogar y cuidados, según la encuesta de usos del tiempo, y que esta "carga adicional afecta a la productividad en el mercado laboral" y evidencia que las mujeres acceden a un trabajo en condiciones no igualitarias.

Por otro lado, el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmado que cuando Menor les planteó esta iniciativa su Departament se quiso involucrar y señala la importancia de fomentar la conciliación y la corresponsabilidad, como deber de todos, y pregunta: "¿Hasta cuándo no ha podido dedicarse la mujer a prepararse? ¿Cuánto talento hemos perdido por tener una concepción machista de la sociedad?".

Insiste en que las personas quieren conciliar (estar con sus hijos o padres, hacer deporte u otras cuestiones) y que "esto no tiene que estar reñido con la productividad", y remarca la importancia de no perder talento y garantizar la igualdad de todas las personas en el sector laboral.

PROPUESTAS

En la elaboración de la agenda se ha contado con la participación de todos los departamentos de la Generalitat, así como entes locales, sindicatos, patronales, colegios profesionales y cámaras: han participado 208 personas representantes de empresas y entidades de Catalunya y también se recogieron y analizaron 108 iniciativas implementadas a nivel nacional e internacional.

La agenda ha identificado algunos retos, como reorganizar el espacio y el tiempo de trabajo para hacerlos compatibles con la vida personal y familiar, y se proponen medidas como establecer una franja obligatoria de presencialidad y que el resto de horas sean flexibles, la elección de vacaciones y festivos locales o una bolsa de sustitución o relevo profesional.

Otro reto es asegurar los servicios para apoyar las necesidades de conciliación, ya que suelen ser "sobrevenidas y difíciles de prever, no responden a una demanda lineal ni homogénea y pueden requerir respuestas puntuales", y algunas medidas que se plantean son una plataforma flexible de bienestar o beneficios corporativos (como cheques o descuentos) o una guardería en las empresas.

También pone el foco en la necesidad de visibilizar y transformar los imaginarios sobre la conciliación y la corresponsabilidad, que no dependen únicamente de la existencia de permisos y medidas de apoyo, sino también de la dimensión sociocultural; y se propone la formación a la plantilla sobre igualdad y apoyo familiar o ampliar los permisos fuera de la familia tradicional.

La agenda apuesta por "institucionalizar la conciliación y la corresponsabilidad" y disponer de mecanismos que incorporen ambas cuestiones en el entorno laboral, con medidas como fomentar reuniones en horario conciliador y aplicar normas de desconexión, programas de actividad física o diagnósticos de conciliación.

HERRAMIENTA DIGITAL

Además, la agenda contará con una herramienta digital en la web de la Generalitat -que se presentará durante el último trimestre de este año-- para facilitar que empresas, entidades y organizaciones "puedan identificar las medidas de conciliación y corresponsabilidad que mejor se adapten a su realidad y características".

A partir de un ejercicio de autodiagnóstico, la herramienta propondrá actuaciones y buenas prácticas personalizadas, clasificadas según un nivel inicial, intermedio o avanzado, y permitirá hacer un seguimiento de las medidas implementadas.