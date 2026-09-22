Catalunya impulsa alianzas por los derechos de la mujer en Colombia, Ecuador y Mozambique

Cooperación catalana - GOVERN

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat impulsará la cooperación al desarrollo con tres nuevas alianzas globales para defender los derechos de la mujer en Colombia, Ecuador y Mozambique, informa este martes en un comunicado tras el Consell Executiu semanal.

La Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) despliega mecanismos para situar a las mujeres como "protagonistas del desarrollo y la transformación social" a través de acuerdos con organismos multilaterales como ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y organizaciones de la sociedad civil como Fondo Lunaria.

La ACCD destinará 500.000 euros a ONU Mujeres para impulsar el proyecto '¡Es tiempo de cuidados!', una iniciativa que se desarrollará de 2026 a 2028 en Colombia y Ecuador con el objetivo de promover sociedades de cuidados más justas, inclusivas y sostenibles.

La intervención se centrará en el corredor Quito-Cali, concretamente en los municipios de Pasto y Tumaco (Colombia) y en los territorios de Esmeraldas, Tulcán y Otavalo (Ecuador).

Se crearán y fortalecerán los servicios de cuidados dirigidos a niños, personas mayores y personas con discapacidad, y se desarrollarán herramientas "innovadoras" que faciliten el acceso a estos servicios, además de iniciativas orientadas a mejorar la autonomía económica y el bienestar de las mujeres cuidadoras.

Uno de los elementos será la creación de una Mancomunidad Binacional de Práctica entre Catalunya, Colombia y Ecuador para compartir experiencias, conocimiento y herramientas en esta materia.

MUJERES Y ADOLESCENTES DE MOZAMBIQUE

La Generalitat también refuerza su colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas con el proyecto 'Caminos hacia el empoderamiento: promoción de los derechos y la resiliencia de las mujeres' que se desplegará en Manhiça (Mozambique), con una aportación de 500.000 euros.

La iniciativa pretende contribuir al ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y las adolescentes en un contexto en que la violencia de género, los matrimonios infantiles, los embarazos precoces y las dificultades de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva siguen representando importantes "vulneraciones de derechos".

La tercera actuación aprobada corresponde al proyecto 'Sostener lo colectivo. Fortalecer el tejido para la defensa de la vida digna', impulsado por Fondo Lunaria, en que la ACCD destinará 510.000 euros, consolidando así una colaboración estratégica iniciada en 2019 y refuerza uno de los instrumentos "más innovadores" de la cooperación catalana, los Fondos de Mujeres.