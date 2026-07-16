Catalunya impulsa el "primer" proyecto de prevención de ITS con herramientas digitales en España

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha impulsado el "primer" proyecto de España de prevención y diagnóstico precoz de infecciones de transmisión sexual (ITS) entre los jóvenes mediante herramientas digitales, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este jueves.

La iniciativa ITSready cuenta con financiación de La Marató de 3Cat y liderazgo del Centre d'Estudis Epidemiológics sobre les ITS de Catalunya (Ceeiscat); la Fundació Lluita contra les Infeccions (FLI); la Agència de Salut Pública de Barcelona (Aspb) y el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (Cjas).

El proyecto, pensado para personas de 16 a 25 años, incluye una herramienta (Testa't Jove) para solicitar gratuitamente un kit de automuestra que detecta VIH, clamidia y gonorrea, y prevén distribuir 1.500 kits gratuitos.

Los primeros datos obtenidos durante la prueba piloto revelan el "potencial" de este modelo: el 41,9% de los participantes no se habían hecho nunca una prueba de ITS.

También se impulsa Notifica (una herramienta para comunicar de forma anónima a las parejas sexuales una posible exposición a una ITS) e Informa't, un 'chatbot' que ofrece información "fiable y validad" sobre sexualidad e infecciones.