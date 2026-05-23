Catalunya inicia los trabajos del nuevo cortafuegos forestal en Girona

Un operario realizando tareas de limpieza forestal. - GENERALITAT

GIRONA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha iniciado esta semana los trabajos del eje de confinamiento Girona-Celrà, que busca proteger a unas 150.000 personas de la capital y municipios limítrofes ante posibles incendios, informa el Govern en un comunicado.

Esta medida, ideada por los Bombers de la Generalitat, consiste en la gestión de la masa forestal para frenar el avance de los incendios, reducir su intensidad y evitar que las llamas afecten a zonas habitadas e infraestructuras.

Las tareas han comenzado en los sectores de Girona Nord, el Polvorí-Font de la Pólvora y la Creueta, abarcando una superficie de 90 hectáreas que se extiende también por los municipios de Quart, Sant Julià de Ramis y Palol de Revardit (Girona).

Los trabajos consisten en la retirada de matorrales, podas y aclareos de árboles para reducir la densidad de la vegetación, lo que busca que el fuego baje al suelo en lugar de avanzar por las copas para facilitar las tareas de extinción.

La intervención forma parte de la Estrategia de gestión forestal de Catalunya, un plan autonómico que cuenta con un presupuesto de 36,8 millones de euros y prevé establecer 14 franjas similares en diferentes puntos del territorio.