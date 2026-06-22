Catalunya lanza la campaña 'Foc és foc', que insta a la responsabilidad para prevenir incendios

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el conseller de Agricultura, Ramadería y Pesca, Òscar Ordeig, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y la Diputación de Barcelona han lanzado la campaña 'Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans', que apela a la colaboración y la responsabilidad ciudadana para prevenir incendios forestales este verano, una campaña que se prevé "larga y exigente" ante un escenario de altas temperaturas y combustible débil tras las últimas lluvias.

La campaña la han presentado este lunes la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Según Parlon, la campaña se estructura en dos bases: la primera, en la prevención, "clave" en la lucha contra los incendios forestales y la necesidad de responsabilidad ciudadana para hacerlo, y la segunda con consejos para la ciudadanía para autoprotegerse en caso de fuego.

Con Inteligencia Artificial se han elaborado diversas 'cápsulas' informativas para alertar del peligro que pueden suponer las colillas y las barbacoas cerca de zonas boscosas, así como demostraciones de cómo de rápido puede propagarse un fuego en zonas con suficiente material combustible.

"La campaña forestal es en un escenario de riesgo elevado. Los incendios cada vez son más intensos con la problemática de la simultaneidad de fuegos", ha afirmado la consellera, que ha indicado que en 2003 el 0,2% de incendio se situaban fuera de la capacidad de extinción, una cifra que actualmente se sitúa en el 11%.

GESTIÓN FORESTAL

Por su parte, Ordeig ha indicado que los últimos días han sido "complicados" por los incendios simultáneos que se han producido, si bien ha celebrado que los daños han sido pocos por lo que podría haber sido.

En cuanto a la campaña, el conseller ha reconocido que debe ir en consonancia con un nuevo cambio de paradigma, en el que es necesario trabajar durante todo el año para entender la gestión forestal de otro modo.

Sobre esto, ha anunciado una línea de 15 millones de euros anuales durante los 5 años para apoyar a los ayuntamientos y que tengan completados sus propios planes de prevención de incendios, así como las franjas de protección bien mantenidas.

Ordeig ha abogado por generar de nuevo la "economía del bosque", y favorecer que la gente se gane la vida con la gestión forestal.

"COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL"

Por su parte, Moret ha puesto en valor la "coordinación interinstitucional" que refleja esta campaña para abordar un fenómeno que no por ser más recurrente es menos grave, según ha indicado.

"Implicar a los responsables de los ayuntamientos es necesario", ha dicho Moret, que ha añadido que desde la Diputación se aporta un conjunto de esfuerzos humanos y económicos para la prevención de incendios en los 311 municipios que integran la provincia de Barcelona.