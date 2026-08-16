Catalunya mantiene el plan Inuncat en fase de prealerta por fuertes lluvias este domingo

Archivo - Protecció Civil activa el plan Inuncat en fase de prealerta por lluvias intensas en Catalunya - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha finalizado la madrugada de este domingo la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), pero mantiene la prealerta por lluvias intensas, ha informado en un comunicado.

La previsión de lluvias intensas, de hasta 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, se mantiene en el tercio noroeste de Catalunya y, a partir del mediodía, se concentrará en el tercio norte.

Los chubascos pueden ir acompañados de tormenta y localmente de granizo, y la distribución geográfica del fenómeno dentro de la zona avisada será de carácter local.