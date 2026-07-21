Catalunya otorgará 320 becas para promover la investigación entre estudiantes

Archivo - Instalaciones de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación e Universidades de la Generalitat gestionará 320 becas para este curso 2026-27 destinadas a universitarios de último año o primer año de máster con el fin de promover la investigación vinculada a sus estudios, ha informado el Govern en un comunicado este martes.

Con un presupuesto de 640.000 euros, las becas se gestionan a través de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (Agaur) y cuentan con un importe de 2.000 euros por beneficiario, que se podrán solicitar hasta el 22 de septiembre a las 15 horas.

La beca solo es compatible con aquellas de carácter general y únicamente se puede obtener en un curso académico.

Para conseguirla, los solicitantes tendrán que presentar un proyecto de colaboración que se desarrolle en alguna de las líneas de investigación de la universidad, en el cual se valorará (con hasta 1 punto por apartado) el carácter innovador del proyecto; la proyección y potencial de transferencia de este; la calidad metodológica, y el uso de tecnologías y competencias digitales.

Las ayudas se otorgarán a aquellas solicitudes con mejor puntuación, de acuerdo con la distribución de becas generales previamente asignada, con la intención de impulsar la investigación de excelencia y promover la formación de nuevas generaciones de profesionales.