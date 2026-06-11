Catalunya pide elevar hasta los 6 años la pena de cárcel por tenencia ilícita de armas de fuego

Los servicios funerarios se llevan el cadáver del hombre tiroteado en la calle Balmes de Barcelona, acordonada por los Mossos d'Esquadra - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, han pedido elevar hasta los 5-6 años las penas de prisión por tenencia ilícita de armas de fuego, que actualmente se sitúan en 1-2 por armas cortas y entre 6 meses y un año por armas largas, como un método disuasorio para tratar de frenar los episodios violentos en los que se emplean.

Lo han afirmado este jueves en un brífing con la prensa, al que también ha asistido el comisario jefe del cuerpo, Miquel Esquius, y el intendente de la Prefectura de los Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, y en el que se han analizado los últimos episodios con arma de fuego en Catalunya, el último este miércoles en la calle Balmes de Barcelona donde un hombre murió tiroteado.

Así, Parlon ha avanzado que se está trabajando en un documento para trasladar esta petición al Congreso, con el objetivo de abordar esta problemática y generar un efecto disuasorio en las redes criminales.

SEIS MUERTOS POR ARMA DE FUEGO EN 2026

Catalunya ha registrado 6 incidentes mortales por arma de fuego en lo que va de año, y según Rodríguez, tras ellos hay estructuras de criminalidad organizada y la gran mayoría están relacionados con el narcotráfico.

En este sentido, Parlon ha reconocido que los incidentes donde se emplean armas de fuego en Catalunya "impactan" en la ciudadanía porque la afectación pública es grande, especialmente en los tiroteos que se producen a plena luz del día, pero ha recordado que son clanes que se retan y delinquen entre ellos, por lo que el riesgo social es bajo.

Así, ha abogado por incrementar las penas para que "no se sientan cómodos en Catalunya" y acercarse al modelo legislativo de otros países europeos, donde el narcotráfico y la tenencia ilícita de armas se castigan de forma más dura.

Por otro lado y relacionado con la tenencia de armas, Trapero y Parlon han coincidido en incrementar las penas vinculadas al narcotráfico de marihuana, que actualmente oscilan entre los 1 y 3 años, con el objetivo de que alcancen entre los 6 y 9.

ACTÚAN SIN PATRÓN

Ante este escenario, Rodríguez ha apuntado que los profesionales que se dedican a ejecutar a rivales de otros clanes actúan sin patrón, ya que actúan en el momento que consideran oportuno tras realizar su propia evaluación de riesgos: "Si la organización necesita eliminar o sacar de la ecuación a un rival, esta es la ley que utilizan".

Por ello, la estrategia policial para afrontar este fenómeno no puede ser la misma que se ha empleado para perseguir a los delincuentes multirreincidentes, con planes como el 'Kanpai' y 'Bastió', según Parlon, ya que este tipo de delincuencia sí que se produce en un lugar, horario y método determinados.

Así, la consellera ha considerado que el objetivo debe ser "estar presente" en el espacio público, con más efectivos policiales que generen una presión suficiente como para incomodar a los grupos criminales.

DIAGNÓSTICO DE LOS MOSSOS

El intendente Toni Rodríguez ha detallado que los incidentes con armas de fuego no atienden a ningún patrón que se pueda predecir con los instrumentos de inteligencia e investigación del cuerpo, ya que suelen ser improvisados o desencadenantes de "desacuerdos" entre grupos enfrentados.

Hasta este mes de mayo, contando también el tiroteo mortal de Barcelona de este miércoles, se han producido 18 heridos y 6 víctimas mortales por armas de fuego, respecto a los 28 heridos y 8 muertos del año pasado.

Por tipo de armas, en 2025 el 54% eran armas cortas, si bien este año ha subido hasta el 70%: "Nos cuesta encontrar armas de fuego en la calle con controles o dispositivos. No son un instrumento que circulen del mismo modo que las armas blancas", ha apuntado el intendente.

Ante este escenario, la policía catalana señala que la banda litoral de Catalunya (desde Tarragona hasta el norte) es donde se producen más incidentes con armas, ya que coincide con la presencia más importante de las redes criminales que se dedican al narcotráfico.

Por otro lado, en 2026 se han intervenido 75 armas de fuego, cuyo aumento está provocando un incremento de incidentes en los que se usa este tipo de armas.

TIROTEO EN LA CALLE BALMES

Respecto al tiroteo mortal de la calle Balmes este miércoles por la mañana, Rodríguez ha afirmado que "no descartan" que haya una infraestructura sólida tras este crimen, pero que será necesario investigar si está afincada en Catalunya o simplemente actúan y se van a otros países.

Y en cuanto a la identificación del autor, el intendente ha señalado que la ventana de oportunidad de tiempo con la que contaron para identificar y detener al autor fue muy reducida.