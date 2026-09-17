Catalunya presenta en Canadá su futura Delegación como "instrumento para reafirmar vínculos"

La secretaria general Lorena Elvira con la viceministra adjunta del Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía del Gobierno de Quebec, Elisa Valentin - GOVERN

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Lorena Elvira, y la directora general de Coordinación Institucional en el Ámbito de la Acción Exterior, Aiala Ruiz, han presentado la futura Delegación del Govern de Catalunya en Canadá ante diversas instituciones de Ottawa y Montreal como "instrumento para reafirmar vínculos".

Según ha informado el Govern en un comunicado este jueves, la apertura de la Delegación en Canadá, anunciada hace un año, responde "a la voluntad de disponer de un instrumento de representación institucional y de impulsar las relaciones de Catalunya con un socio histórico en América del Norte".

La futura Delegación "también tiene que contribuir a favorecer los intercambios comerciales, especialmente en un contexto de tensiones arancelarias", ha agregado el Ejecutivo.

Así se lo ha trasladado la secretaria general a representantes del Ministerio de las Relaciones Internacionales y de la Francofonía del Gobierno de Quebec en las reuniones que han mantenido, que también han servido para poner en valor el Acuerdo Catalunya-Quebec, del que hace 30 años.

Elvira también ha mantenido un encuentro con el Consejo de las Relaciones Internacionales de Montreal, la cual ha servido para explorar posibles vías de colaboración en la atracción de talento y mano de obra, así como la mejora de la competitividad y la internacionalización de las empresas.

El Govern ha subrayado que la presencia de ACCIÓ y de la futura Delegación permitirán "establecer una interlocución estable con Catalunya".

"PROYECCIÓN ECONÓMICA, ACADÉMICA E INNOVADORA"

El Govern ha mantenido durante su viaje oficial a Canadá una agenda de reuniones con representantes institucionales, organismos internacionales, universidades y miembros de la comunidad catalana, así como una visita a Washington DC para "consolidar las relaciones con interlocutores políticos, académicos e internacionales" de Estados Unidos.

En el marco de la visita institucional a Washington, la secretaria general ha mantenido reuniones para abordar la evolución de las relaciones transatlánticas y la visión de los Estados Unidos sobre el futuro de Europa y el papel de la Unión Europea en el nuevo contexto geopolítico.

La visita ha coincidido con la celebración del acto institucional de la Diada de Catalunya en la Delegación del Govern en Estados Unidos, que este año ha conmemorado el 150 aniversario del nacimiento del violoncelista Pau Casals.

El Govern también ha mantenido encuentros con miembros de la comunidad catalana en Montreal y Washington para conocer de primera mano su experiencia profesional, compartir impresiones sobre el contexto actual y reforzar el vínculo con la comunidad catalana en el exterior.