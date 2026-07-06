Catalunya prevé una ola de calor "larga" y temperaturas por encima de la media hasta mitad de julio

Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Catalunya afronta desde este lunes una segunda ola de calor de primera categoría que se prevé "más larga e intensa" que la primera en Sant Joan, con temperaturas extremas que se alargarán como mínimo hasta este jueves, aunque la predicción prevé que los termómetros estén por encima de la media hasta la mitad de julio.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios este lunes desde el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) el jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, acompañado de la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha advertido del conjunto de riesgos que puede comportar este calor extremo.

El Meteocat tiene activos avisos de situación meteorológica de peligro por calor muy intenso en "prácticamente todo Catalunya" y los dos días álgidos serán este martes y miércoles, ya que el calor nocturno también será muy intenso, principalmente en puntos del litoral y prelitoral central, así como en el interior.

Segalà ha explicado que las temperaturas máximas pueden alcanzar los 40ºC en zonas del interior, con "puntas" de hasta 42ºC en Terres de L'Ebre (Tarragona), Ponent (Lleida) y municipios de L'Empordà (Girona).

Tras el paso de esta ola de calor, el jefe de predicción ha avisado que el calor seguirá presente en Catalunya por encima de la media, con humedades relativas que en determinados puntos pueden estar por debajo del 30%.

RIESGOS POR EL CALOR

Por su parte, Imma Solé ha pedido evitar estar bajo el sol en los momentos donde la temperatura es más alta, como a mediodía y las primeras horas de la tarde, así como hidratarse bien y buscar los lugares más frescos para poder descansar ante la llegada de una intensa canícula.

"Recordamos, ninguna persona dentro de un vehículo porque puede ser una situación dramática", ha advertido Solé, que también ha pedido prudencia respecto al baño en playas y piscinas, ya que los choques térmicos también pueden impactar de forma negativa sobre la salud.

INCENDIOS FORESTALES

Las altas temperaturas y la baja humedad también han obligado a activar el nivel 4 del Pla Alfa en 45 municipios de 9 comarcas catalanas por peligro extremo de incendio y la restricción de acceso en La Ribera Salada, la Baronia de Rialb y Les Gavarres, donde el incendio forestal que se inició en la Bisbal d'Empordà (Girona) ha arrasado ya más de 2.200 hectáreas.

Solé ha advertido del peligro que puede suponer hacer barbacoas o encender hogueras cerca de zonas forestales donde el Pla Alfa contempla peligro de incendio, así como las tareas de mantenimiento en carreteras o los trabajos manuales.

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía llamar al 112 en caso de detectar alguna columna de humo para que los operarios puedan llegar rápidamente y evitar la propagación del fuego, ya que la situación de riesgo actual puede propiciar la simultaneidad de incendios.