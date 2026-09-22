Catalunya prevé presentar un anteproyecto sobre el uso de pantallas en menores en marzo de 2027

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, este martes en la rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern prevé presentar un anteproyecto de ley que regule el uso de las pantallas en menores de edad a partir de marzo de 2027, según ha explicado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque.

"El calendario que se ha marcado el Govern es una memoria preliminar en noviembre de 2026, y un primer anteproyecto o texto normativo en marzo de 2027", ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Este marco normativo con "medidas contundentes", según Paneque, incluiría la prohibición del uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo hasta los 14 años, entre otras recomendaciones del informe sobre salud y pantallas que ha presentado la Generalitat este martes.

"Tenemos datos, evidencia objetiva y la posibilidad de ser pioneros en el desarrollo de una normativa que limite y prohíba el uso temprano de pantallas y de inteligencia artificial en el ámbito educativo", ha destacado Paneque.

MÁS ALLÁ DE LAS AULAS

La portavoz no ha detallado el alcance de otras medidas, aunque irán más allá del ámbito educativo, y ha comparado la limitación que pretenden impulsar con la del tabaco: "Salvando las distancias, se empezó con recomendaciones y, por último, ha habido prohibición de fumar en ámbitos físicos muy concretos".

Además, ha dicho que estudiarán "muy seriamente" que en este nuevo marco normativo se incluya la limitación o prohibición del acceso de menores de 15 años a las redes sociales, aunque ha apuntado que deberá hacerse de forma coordinada con el Gobierno y con las iniciativas de la Unión Europea sobre esta cuestión.

Entre las iniciativas que impulsará el Ejecutivo está el refuerzo de la lectura en el ámbito escolar, y plantean recuperar las lecturas obligatorias.