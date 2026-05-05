Catalunya realizó 152 inspecciones a instalaciones radiactivas en 2025

Archivo - Central nuclear de Vandellós II, en Tarragona (España). - CSN - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat realizó 152 inspecciones a instalaciones radiactivas en 2025, 53 a instalaciones de radiodiagnóstico médico, 18 inspecciones de licenciamiento y 3 a servicios de protección radiológica durante 2025, según ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en un comunicado.

El CSN y la Generalitat han mantenido un encuentro este martes para revisar el estado de las actividades en materia de protección radiológica que el organismo regulador tiene encomendadas a la comunidad desde 1984, y ha constatado el "control eficaz" que el Govern lleva a cabo sobre este tipo de instalaciones.

Además de las inspecciones, la Generalitat ha gestionado 34 evaluaciones de licenciamiento y la concesión de 177 licencias de supervisión y operación, entre otras actuaciones.

De cara a 2026, el CSN ha validado la planificación propuesta por la Generalitat, que prevé mantener un nivel de actividad similar, con 151 inspecciones a instalaciones radiactivas, 55 a radiodiagnóstico médico, 4 servicios de protección radiológica y 42 evaluaciones de licenciamiento.

También ha constatado que las actuaciones relativas a la supervisión del transporte de material radiactivo realizadas en 2025 como las previstas para 2026 --13 inspecciones programadas-- cumplen con los objetivos establecidos.

La reunión ha permitido al cuerpo técnico del CSN evaluar el cumplimiento del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental Independiente desarrollado por la Generalitat en el entorno de las centrales nucleares de Ascó y Vandellós (Tarragona) y ha concluido que los servicios técnicos de la Generalitat han realizado el 100% del programa aprobado para este periodo.