Catalunya recibe 3,6 millones del Gobierno para la acogida de menores migrantes no acompañados

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego - Carlos Luján - Europa Press

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes repartir 35 millones de euros a las comunidades para la acogida de menores migrantes no acompañados, 3,6 de los cuales para Catalunya, informa el Gobierno en un comunicado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que se demuestra el compromiso del Ejecutivo con la infancia y que el mecanismo de acogida "solidario y vinculante" del Gobierno ha sido un éxito, porque las comunidades han recibido los recursos necesarios.

Han recibido una asignación superior las Canarias (4 millones) y las Baleares (2 millones), así como Ceuta (5,5) y Melilla (4), por su "mayor presión migratoria", mientras que el resto de recursos se han asignado proporcionalmente según la actual acogida de niños y adolescentes.