Catalunya recibirá 30 millones del Gobierno para climatizar hospitales y centros de salud

Aagesen junto a Collboni y Bonet en las Jornadas Barcelona pel Clima este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que Catalunya recibirá 30 millones de euros para climatizar y mejorar la eficiencia energética de hospitales, centros de salud y otros equipamientos públicos relacionados con la sanidad.

Lo ha explicado este viernes en la apertura de las Jornadas Barcelona pel Clima, junto al alcalde de Barcelona, Jame Collboni, donde ha asegurado que las ciudades son "espacios prioritarios de acción" en la lucha contra el cambio climático, entre las que la capital catalana es un ejemplo, según ella.

La partida forma parte del PREE Sanitario aprobado este martes en el Consejo de Ministros, que se compone de 168 millones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) que se transferirán a las comunidades autónomas para su gestión.

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