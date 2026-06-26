Catalunya recibirá 567 millones más del Gobierno en 2 años para financiar el mínimo de dependencia

Archivo - Fachada de la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Catalunya recibirá 567 millones más del Gobierno en 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo de dependencia, después del real decreto-ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad).

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, ello supondrá "un importante incremento de las cantidades que el Gobierno transfiere cada mes a los gobiernos autonómicos por cada personas que tiene un grado reconocido de dependencia".

Esta ampliación de las cuantías entra en vigor el 1 de julio y es especialmente significativa en la dotación destinada en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128% y un 100% respectivamente, sumados al 18% aplicado al grado I (dependencia moderada).

Catalunya tiene 255.935 personas con prestaciones reconocidas de dependencia, según la última cifra del Imserso del 31 de mayo de 2026, y en base a ello estima que transferirá 567 millones de euros más entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo.

Desglosado por años, el incremento estimado para el nivel mínimo, la Generalitat recibirá 189.125.244 euros más en 2026 y 378.250.488 euros más en 2027: en total la aportación será de más de 605 millones de euros en 2026 y de más de 794 millones en 2027.

Según esta estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia hubiera sido "notablemente más baja" de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado.

En concreto, en base al número de personas existentes en el sistema actualmente, se habrían transferido un total de 416 millones al Govern.