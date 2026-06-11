Catalunya registra un aumento del 50% de denuncias de maltrato a mayores en 5 años

Maria (nombre ficticio) es víctima de violencia. - ALZHEIMER CATALUNYA

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha registrado un aumento del 50% en las denuncias de maltrato a mayores en el ámbito doméstico en los últimos 50 años, con un total de 1.766 registradas en 2025.

Son datos de los Mossos d'Esquadra, presentados conjuntamente con Alzheimer Catalunya Fundació, que también muestran que los principales delitos el año pasado fueron maltrato en el hogar, los quebrantamientos de condena y las amenazas, informan ambas instituciones en un comunicado de este jueves.

En cuanto a la atención de las víctimas, en 2025 se atendió a 1.617 personas mayores de 65 años, de las cuales un 66% mujeres y un 34%, hombres; asimismo, el 74% de víctimas tenía entre 65 y 79 años.

Los Grupos de Atención a la Víctima (GAV) siguen actualmente 1.370 personas mayores por distintos tipos de violencia, incluyendo la doméstica, la machista y la discriminación.

Los datos reflejan también la "gravedad" del fenómeno, ya que en 2025 se registraron un total de 7 víctimas mortales de violencia doméstica de más de 65 años.

En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Maltrato a las Personas Mayores, que se celebra el 15 de junio, ambas instituciones reclaman una respuesta "coordinada" entre servicios y una mayor dotación de recursos para prevenir y abordar una problemática a menudo invisibilizada.

PROYECTO 'OBLIT ZERO'

El proyecto 'Oblit Zero', impulsado por Alzheimer Catalunya, ha acompañado más de 220 víctimas de maltrato desde su puesta en marcha en 2021, y ha impactado en 315 familiares, cuidadores y profesionales.

Según datos de 2025, el perfil de las personas afectadas es mayoritariamente femenino, con una media de 83 años, en situación de dependencia y con una "elevada afectación emocional", ya que más del 60% presentan sintomatología ansiosa o depresiva.

La mayoría de casos se producen en el entorno familiar, lo que dificulta su detección y su intervención, y más de la mitad de agresores son hijos e hijas; predominan el maltrato psicológico y económico, seguidos de negligencia, maltrato físico y sexual.

Asimismo, los casos son cada vez "más complejos", y destaca el aumento de la violencia doméstica y de género, que ha pasado del 14% de casos en 2024 al 61% el primer trimestre de 2025.