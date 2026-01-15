Catalunya registró 1.356 trasplantes de órganos en 2025, un 0,8% más que en el año anterior

Momento de la rueda de prensa para presentar los resultados - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Catalunya registró 1.356 trasplantes de órganos en 2025, un 0,8% más que en 2024, cuando fueron 1.345, según el balance de resultados de actividad de donación y trasplante de órganos, tejidos y células de 2025 en Catalunya, presentado este jueves en rueda de prensa en la Conselleria de Salud de la Generalitat.

La subdirectora del Servei Català de la Salut, Pilar Otermin, ha celebrado "los altos porcentajes de solidaridad en cuanto a la necesidad de que una persona que ha agotado todas sus posibilidades terapéuticas pueda acceder a un órgano".

El director de la Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Jaume Tort, ha dicho que ha sido el "cuarto mejor año en cuanto a donación", y que Catalunya tiene una de las tasas de trasplantes más altas del mundo, con 167 trasplantes por millón de habitantes.

Por tipo de órgano, en 2025 han aumentado los trasplantes renales (945, un 3,6% más); los cardiacos (68, un 4,6% más) y los pulmonares (110, un 4,8% más); y se han reducido los trasplantes hepáticos (206, un 8% menos) y "de manera más importante" los pancreáticos (27, un 30,8% menos).

Por centros, el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona "ha liderado un año más", con 387 intervenciones, el ranking de centros con más trasplantes efectuados, también en adultos (359) y en pediátricos (28); seguido del Hospital de Bellvitge, con 295, y el Hospital Clínic con 294.

El trasplante pediátrico se ha reducido "de manera importante", con 36 intervenciones: 18 de riñón, 13 de hígado, 3 de corazón y 2 de pulmón, y Tort ha explicado que esta disminución se debe a que hay tratamientos mejores; y se añade que a finales de 2025 había 14 niños a la espera de un trasplante.

DONACIÓN DE VIVO

La donación de vivo ha aumentado casi un 2% en Catalunya en 2025, con 174 donantes vivos renales, y de estos 12 se pudieron llevar a cabo con el Programa de trasplantes renales de donante vivo cruzado nacional (11) e internacional (1).

En Catalunya, a 31 de diciembre de 2025, un total de 1.407 personas estaban en lista de espera para un trasplante de órgano: la mayoría, 1.271, a la espera de un riñón; y 42 esperaban un pulmón, 41 un hígado, 29 un corazón y 24 un páncreas.

La coordinadora de Donación y Trasplantes del Hospital Josep Trueta de Girona, Núria Masnou, ve un cambio de paradigma en relación a las donaciones de pacientes con asistolia: "Como sociedad tenemos la obligación de pensar un poco qué queremos ser y qué legado dejamos para los demás".

El jefe de sección de Trasplante Renal del Hospital de Bellvitge, Edoardo Melilli, ha tildado de éxito estas cifras e insiste en los beneficios del trasplante renal en vivo, que ve la "mejor opción para los pacientes".

LA DONACIÓN BAJA "LIGERAMENTE" Y HAY MÁS TEJIDOS

En 2025 ha habido 370 donantes cadáver reales, 11 menos que en 2024 (un 2,9% menos): por tipo de donante, la donación de muerte encefálica (cerebral) sigue con una "clara tendencia" a la baja (un 10,3% menos), mientras que los donantes de muerte en asistolia (cardiaca) aumentan (un 1,7% más).

Unos 15.053 pacientes se han beneficiado durante 2025 de los tejidos distribuidos por el Banc de Sang i Teixits (BST) de Catalunya: el BST gestionó el año pasado 2.172 donantes de Catalunya (5,4% más que en 2024), de los que se obtuvo "por primera vez" más de 3.000 tejidos (3.028), un 5,8% más que el año anterior.

Se obtuvieron 2.147 córneas, 298 piezas de tejido cardiovascular, 362 de tejido musculoesquelético y 221 de piel; además de que hubo 451 donaciones de placentas para tratar a 504 pacientes con extracto de membrana amniótica; y en 2025 se incorporaron 5.953 nuevos donantes de médula ósea al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), creado y gestionado por la Fundació Josep Carreras.

Por último, un 72% de las familias dieron consentimiento a la donación de órganos y tejidos en Catalunya en 2025; y fuentes del departamento señalan que el receptor de órgano de más edad en 2025 tenía 87 años y se trató de un trasplante de riñón.