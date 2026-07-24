Catalunya restringirá el paso de camiones en la AP-7 por el eclipse del 12 de agosto para facilitar la movilidad

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y la de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, presentan el dispositivo del Govern por el eclipse del 12 de agosto. - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat restringirá la circulación de vehículos pesados en sentido sur en la AP-7 por el eclipse solar del 12 de agosto entre las 14 horas y la medianoche entre Martorell (Barcelona) y Ulldecona (Tarragona), y pedirá a la Dirección General de Tráfico (DGT) que también lo haga en sentido norte para facilitar la movilidad y dar más capacidad a esta vía.

Es una de las medidas que incluye el dispositivo del Govern por el eclipse y que han presentado este viernes en una rueda de prensa la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y la de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y a la que han asistido representantes de la conselleria de Salud, Trànsit, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Agents Rurals y 112.

Parlon ha explicado que el plan específico en la AP-7 es para garantizar la "fluidez" en la vía, que se prevé que sea la carretera principal por la que se desplacen todos aquellos que quieran ver este fenómeno desde las comarcas de Tarragona, y ha recordado que hay 18 puntos oficiales para ver el eclipse.

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