Catalunya sigue con cortes de tráfico en grandes carreteras por la huelga

Carteles sobre la huelga general - David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Catalunya sigue este miércoles por la mañana con cortes de tráfico en grandes carreteras por la huelga general, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado con datos de las 9.15.
Estos son los cortes en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona:
BARCELONA
B-140: Acceso al CIM Vallès, en Santa Perpètua de Mogoda.
A-2: Abrera en sentido Barcelona.
AP-7: Salida 145 en Santa Perpètua de Mogoda.
AP-7: Llinars del Vallès en ambos sentidos.
B-10: Salida 18A en L'Hospitalet de Llobregat en sentido Trinitat.
BV-4511: Sant Fruitós de Bages, ambos sentidos.
B-23: Entre Sant Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat, sentido Barcelona.
C-15: La Pobla de Claramunt en ambos sentidos.
C-16: Sant Fruitós de Bages en ambos sentidos.
C-16: Berga en ambos sentidos.
C-58 Montcada i Reixac y Ripollet en sentido Sabadell.
C-25: Sallent en ambos sentidos.
C-25: Calldetenes en ambos sentidos.
C-1413a: Sant Cugat del Vallès en ambos sentidos.
C-32: Cortada en Sant Pere de Ribes en los dos sentidos de la marcha.
C-31: Vilanova i la Geltrú en ambos sentidos.
C-17 y N-152: Gurb en ambos sentidos.
C-244: La Pobla de Claramunt en ambos sentidos.
C-31: Sant Roc (Badalona) en ambos sentidos.
N-340: Vilafranca del Penedès en ambos sentidos.
N-340a: Acceso a la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos.
LLEIDA
A-2: Alcoletge, salida 467 cortada (enlace C-13).
A-2: Tàrrega, salida 507 cortada (enlace C-14).
C-13: Afectación en el polígono industrial de Lleida. Desvío por la A-2.
C-13: Talarn y Lleida en ambos sentidos.
C-55: Olius en ambos sentidos.
LL-11: Lleida, ambos sentidos.
N-240: Cruce con la C-13. Afectación a la N-240, C-13 y C-13B y en el polígono industrial.
N-260: La Seu d'Urgell en ambos sentidos.
N-230: Marcha lenta en el Pont de Suert.
TARRAGONA
A-27: Entrada y salida del Port de Tarragona.
AP-2: Salida 193 en Montblanc.
AP-2: Salida de la Bisbal del Penedès.
C-37: Valls en ambos sentidos.
C-14Z: Reus en ambos sentidos.
N-240: Montblanc y Valls en ambos sentidos.
N-420: Entre Falset y Pradell de la Teixeta en ambos sentidos.
T-240: La Bisbal del Penedès en ambos sentidos.
T-750: La Pobla de Mafumet en ambos sentidos.
GIRONA
AP-7: Girona en el km 60 en ambos sentidos.
AP-7: Sant Gregori en ambos sentidos.
AP-7: Borrassà en sentido sur.
Rotonda de la C-37 y la C152 la Vall d'en Bas.
C-66: Cornellà del Terri en ambos sentidos.
C-66: Celrà en ambos sentidos.
C-66: Forallac en ambos sentidos.
C-31: Torroella de Montgrí en ambos sentidos.
C-63: Pasteral en ambos sentidos.
C-65: Girona en ambos sentidos.
C-17: Ripoll en ambos sentidos.
N-II: Fornells en sentido norte.