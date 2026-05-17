Catalunya supera las 138.000 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico

Instalación fotovoltaica - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha superado las 138.000 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en servicio y alcanza ya los 1.634,55 megavatios (MW) de potencia instalada, según ha informado este domingo la Generalitat en comunicado.

Catalunya cerró 2025 con un crecimiento del 12 % en el número de equipos y del 18,3 % en la potencia, según los datos del Observatori de l'Autoconsum de Catalunya del Institut Català d'Energia.

El 85,8 % de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico corresponden a consumidores domésticos, aunque las de mayor tamaño concentran más de un tercio de toda la potencia instalada en el territorio.

La consellera de Territorio, Vivienda i Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado que estos datos reflejan "el compromiso de Catalunya con la transición energética" y ha destacado que cada vez más ciudadanos y empresas consideran la generación de energía propia como una opción rentable y responsable.

Durante 2025 se consolidó además el aumento del tamaño medio de las instalaciones y el crecimiento del autoconsumo compartido, que aumentó un 32,8 % en número de equipos y un 64,2 % en potencia instalada, mientras que Barcelona lidera el número de instalaciones en servicio con más de 81.000 equipos, seguida de Girona, Tarragona y Lleida.