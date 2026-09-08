Catalunya supera la media española y de la OCDE en las pruebas PISA con una muestra no válida

Archivo - Varios niñas con mochilas a la salida del colegio Pia Balmes, que la nueva normativa del Govern convertirán en espacio libre de humo, a 23 de septiembre de 2022, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha obtenido resultados por encima de la media española y de la OCDE en las pruebas PISA, si bien la muestra no se ha considerado válida por excluir un porcentaje de alumnos mucho mayor del permitido (un 23%, frente al 5% fijado por la OCDE), lo que ha resultado en su exclusión del informe internacional.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con el conocimiento previo de la OCDE, sí ha decidido incluir los resultados de Catalunya, aunque se han separado de los del resto de comunidades.

Se ha incluido una nota que advierte de que los datos de Catalunya no deben ser utilizados para establecer comparaciones con otros territorios u otras ediciones de PISA, ya que la muestra de alumnado que ha realizado la prueba no es representativa del conjunto de alumnado de la región.

Los resultados sitúan a Catalunya por encima de la media española y de la OCDE en prácticamente todas las pruebas excepto Matemáticas, en la que tiene la Comunidad de Madrid por delante.

LECTURA, MATEMÁTICAS Y CIENCIA

En Lectura, Catalunya ha obtenido 473 puntos, por encima de Asturias (471), Comunidad de Madrid (469), Cantabria (461), Castilla-La Mancha (461), La Rioja (461) y Aragón (461), siendo la media de 451 puntos en el conjunto del Estado; de 459 en la Unión Europea, y de 461 en la OCDE.

La puntuación catalana se fija en 474 puntos en Matemáticas, por debajo de Madrid (477 puntos) y por encima de Castilla y León (472 puntos), Cantabria (470) y Galicia (466); en este caso, el promedio español es de 457, y tanto el de la UE como el de la OCDE, de 463.

A su vez, en Ciencias, Catalunya ha obtenido 502 puntos, por encima de Madrid (495 puntos) y de la media de la OCDE (482 puntos), de la UE (481) y de España (477).

En Resolución computacional de problemas, los alumnos catalanes han obtenido 523 puntos, por encima de la media de la OCDE (499 puntos) y europea (495 puntos), así como de la Comunidad de Madrid (515), Asturias (512), Cantabria (510), Castilla y León (509), Aragón (506) y Galicia (505).ca