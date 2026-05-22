Catalunya tendrá cerca de 5.000 nuevas plazas de FP para el curso 2026-2027

Niubó durante la visita. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y FP

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Catalunya contará con 4.989 plazas nuevas de Formación Profesional (FP) para el curso 2026-2207, de nueva creación y por crecimiento vegetativo, así como 6 nuevas formaciones, informa la Conselleria de Educación y FP en un comunicado de este viernes.

Lo ha explicado la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, durante una visita institucional al Institut Miquel Biada de Mataró (Barcelona), en la que ha reafirmado el compromiso del Govern de "consolidar" y continuar con el crecimiento de la FP.

Las áreas profesionales que experimentará incrementos más importantes de plazas serán administración y gestión, actividades físicas y deportivas, servicios socioculturales, sanidad, hostelería, imagen personal, seguridad y medio ambiente, edificación y obra civil e informática y comunicaciones.

Los nuevos ciclos que se impartirán por primera vez el curso siguiente son Seguridad, orientado al perfil de ámbito ferroviario; Servicios Funerarios; Artes del Vidrio y Piragüismo en Aguas Tranquilas, por primera vez en centro público.

Asimismo, también se estrenarán cursos de especialización en Recursos y servicios en la nube y Coordinación del personal en reuniones profesionales, congresos, ferias, exposiciones y eventos.

INVERSIÓN Y PERSONAL

Para este crecimiento de la oferta, la Generalitat invertirá 67,5 millones de euros en infraestructuras, innovación tecnológica, programas y dotaciones de profesorado y personal de apoyo.

En referencia a las dotaciones de personal, crecen en 493 para hacer frente a los nuevos grupos de formación profesional (FP) e incorporar otras figuras como orientadores y profesionales de apoyo a la inclusiva.