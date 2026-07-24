Catalunya tiene 161 municipios en peligro extremo de incendio forestal este viernes

Mapa del Plan Alfa en Catalunya, que muestra el riesgo de incendio de cada municipio de la comunidad autónoma. - AGENTS RURALS DE CATALUNYA

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

161 municipios de 22 comarcas catalanas han alcanzado este viernes el nivel 4 de peligro extremo por riesgo de incendio forestal, informan los Agents Rurals en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.

Sigue restringido el acceso a 7 espacios naturales, como la Baronia de Rialb (Lleida) y el de Montserrat (Barcelona), a la vez que algunas comarcas, como el Solsonès y el Pallars Jussà (Lleida) registran de peligro extremo prácticamente en toda su superficie.

Los municipios en nivel 3 por peligro muy alto también han subido de los 463 a los 472.