Catalunya tiene un grado de digitalización superior a la media europea, según Cercle Tecnològic

Catalunya cuenta con un grado de digitalización superior a la media de los países de la Unión Europea (UE) en 26 de los 31 indicadores que evalúan la transformación digital hacia 2030, es decir, un 84% del total, según los datos del Informe sobre l'Estat de la Dècada Digital a Catalunya en 2025, elaborado por el Cercle Tecnològic.

Así lo ha explicado este lunes Xavier Sellarès, director del Cercle Tecnològic, que ha participado en una jornada junto al secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort, y la secretaria de Polítiques Digitals, Maria Galindo en Barcelona.

En declaraciones a los medios, Galindo ha valorado de forma positiva la posición de Catalunya respecto a la media comunitaria y española, aunque ha añadido que "no podemos relajarnos" y ha puesto el foco en el trabajo extra necesario para completar los últimos porcentajes en algunos indicadores.

Desde el Govern, la secretaria de Polítiques Digitals ha destacado especialmente el buen posicionamiento de la media catalana en el número de especialistas TIC sobre el total del empleo en el territorio, que en Catalunya representan un 5,3%, un 10,4% más que el año anterior, frente al 5% que suponen en el conjunto de la UE.

"En Catalanya hemos batido récord de empleo de TIC a cierre del tercer trimestre, con más de 172.100 trabajadores, 10.000 más que en el mismo periodo del año anterior", ha celebrado Galindo, mientras que Tor ha valorado estos indicadores como una brújula, aunque ha puesto el foco en la importancia de ponderarlos con la realidad catalana para alcanzar un equilibrio territorial.

