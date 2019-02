CatECP rechaza nuevas reuniones de Presupuestos con el Govern y pide un debate parlamentario

Publicado 14/02/2019 9:14:17 CET

Avisa de que el rechazo independentista a los PGE complica más que haya cuentas catalanas

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los comuns (CatECP) han rechazado este miércoles celebrar nuevas reuniones con el Govern para abordar los Presupuestos de la Generalitat de 2019 y han considerado que es momento de abordar el tema en un debate en el Parlament.

"Ya no estamos a tiempo de reuniones de despachos a puerta cerrada, es el momento del debate en sede parlamentaria", han explicado a Europa Press fuentes de CatECP, que exigen al Govern que lleve su propuesta de Presupuestos a la Cámara catalana.

Para conseguir llevar el debate de las cuentas a la esfera parlamentaria, los comuns han pedido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparezca ante el pleno y que el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, haga lo mismo en la Comisión de Economía.

Los comuns han sido el socio preferente que ha buscado el Govern para aprobar los Presupuestos, pero hace dos semanas dieron por suspendidos los contactos, y las mismas fuentes señalan que no se plantean retomarlos: "Ahora es el momento del debate en sede parlamentaria, ahora es el momento de luces y taquígrafos".

Han añadido que, incluso si recibieran una nueva propuesta por escrito del Govern para acercar posiciones, los comuns la rechazarían: "En reuniones bilaterales ya no nos vamos a sentar. Estamos a 14 de febrero. O presentan las cuentas en la Cámara o comparecen Torra y Aragonès para explicarlo".

SIN "MUCHOS RECURSOS"

El grupo de Jéssica Albiach también lamenta la negativa de ERC y el PDeCAT en el Congreso a tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que significa haber perdido "muchos recursos" para tener unas cuentas catalanes sociales y expansivas.

Ante la pérdida de estos recursos, los comuns afirman que aún se alejan más la posibilidades de tener unos Presupuestos de la Generalitat que satisfagan sus demandas prioritarias en temas como la dependencia, la lucha contra la violencia machista, las becas comedor, las políticas de vivienda y el transporte público.

LA OPOSICIÓN SE MOVILIZA

Aparte de los comuns, otros partidos de la oposición en Catalunya han impulsado iniciativas para que el Govern lleve al Parlament los Presupuestos de la Generalitat: el PSC también ha pedido la comparecencia de Torra ante el pleno, y el PP ha registrado una moción que pide que las cuentas se presenten antes del mes de abril.

El Govern avisó de que no tiene intención de presentar los Presupuestos si no tiene antes garantizado que, al menos, superen el primer debate de la enmiendas a la totalidad, y ahora mismo no lo tiene asegurado porque no tiene apoyos más allá de ERC y JxCat.