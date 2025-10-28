El CatSalut compra a la Creu Roja el Hospital Dos de Maig y el CAP Sagrada Família de Barcelona

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha firmado este martes la compra del Hospital Dos de Maig de Barcelona y el Centre d'Atenció Primaria (CAP) Sagrada Família, que incluye el Centro de Salud Mental de Adultos, la atención pediátrica e instalaciones anexas, ha podido confirmar Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', la compra ha tenido un importe total de 36,08 millones de euros, e incluye el complejo sanitario formado por el hospital y el CAP, así como el aparcamiento subterráneo.

El acuerdo se enmarca en la voluntad del CatSalut de "preservar y consolidar la titularidad pública de los equipamientos esenciales" para la atención sanitaria, y de garantizar la continuidad asistencial en los espacios donde Creu Roja ha tenido históricamente un papel clave en la prestación de servicios sanitarios, según Salud.

El acto de firma ha contado con la participación del presidente del Comité Autonómico de Creu Roja en Catalunya, Josep Quitet, y el director del Servei Català de la Salut, Alfredo Garcia.

La compra busca la continuidad y mejora de los servicios asistenciales en el Área Integral de Salud Barcelona Dreta, así como la patrimonialización de las inversiones de reforma y actualización de los centros en un futuro.