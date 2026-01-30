La CCOC cifra en 5.071 millones el déficit inversor acumulado de Adif en Catalunya desde 2010

Usuarios de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) ha cifrado en 5.071 millones el déficit inversor acumulado de Adif en Catalunya desde 2010, según se desprende del Informe de Licitació a Catalunya presentado este viernes.

"Las inversiones de Adif y Renfe en Catalunya han sido históricamente bajas. El grado de ejecución presupuestaria de Adif no alcanza el 50% de media para el periodo entre 2010-2023, y en los últimos tres años, este porcentaje apenas llega al 30%", señala el informe consultado por Europa Press.

Así, según los cálculos de la CCOC, desde 2010 el déficit acumulado de Adif en Catalunya entre la inversión presupuestada y ejecutada es de 5.071 millones de euros.

Critican que las licitaciones de la Administración General del Estado en Catalunya suponen un 15,5% del total durante el ejercicio, cifras que "quedan muy lejos de las necesidades de inversión en infraestructuras que necesita Catalunya".

La licitación de obra pública en Catalunya aumentó un 17,4% interanual a cierre de 2025, alcanzando los 4.000,8 millones de euros, siendo La Generalitat la administración que lidera el incremento de las licitaciones, con un 35,2% más.

En el sentido contrario, el informe destaca que la administración central "continua disminuyendo su ritmo inversor", hasta anotar una caída del 6,9%, la tercera consecutiva, y con un importe licitado total de 619,1 millones de euros.