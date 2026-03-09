CC.OO. acuerda con PepsiCo mejoras en el ERE y más garantías para la plantilla hasta 2030

Archivo - Maquinaria en la planta de bebidas de PepsiCo en Etxebarri-Ibiña, Álava, País Vasco (España) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Industria ha acordado con PepsiCo una mejora de las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado en enero y que afecta a todas sus delegaciones de ventas en España, que suman más de 400 trabajadores, así como más garantías para la plantilla hasta 2030, informa en un comunicado este lunes.

El sindicato ha destacado que uno de los aspectos destacados es que se abre la voluntariedad para acogerse al expediente a personas no afectadas dentro de los centros incluidos en este proceso, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El acuerdo también prevé una mejora lineal del 5% en las condiciones económicas, reforzando las compensaciones previstas inicialmente para las personas que se acojan a las medidas de salida.

Las partes han acordado que se mantendrán las mismas condiciones en caso de que se produjeran nuevas salidas hasta el 31 de diciembre de 2030.

Por otra parte, se ha pactado un plan de prejubilaciones y rentas para trabajadores de entre 56 y 62 años, con más de 10 años de antigüedad, así como diferentes mecanismos de recolocación interna y externa destinados a facilitar alternativas laborales a la plantilla afectada.