CCOO Catalunya afirma que la regularización extraordinaria es "responsabilidad política"

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha señalado que reconocer la necesidad de un proceso extraordinario de regularización es "un ejercicio de responsabilidad política y realismo social", ha explicado el sindicato este martes en un comunicado.

Desde la entidad han valorado que "en un contexto de crecimiento económico y expansión del empleo, la aportación de la inmigración es innegable", y que el acuerdo político que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros mediante real decreto, va en línea de no dejar a nadie atrás.

Además, CCOO Catalunya también ha indicado que esta medida facilitará las correspondientes aportaciones en términos fiscales y de Seguridad Social de estas personas, aunque ha resaltado que es imprescindible que el proceso vaya acompañado de la agilización de procedimientos administrativos y de un refuerzo de recursos humanos y materiales para evitar una situación de "colapso".