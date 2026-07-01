CC.OO. de Catalunya exige "recursos suficientes" para la segunda fase de la regularización

Archivo - Una mujer revisa sus papeles en el recinto de Fira - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha exigido "recursos suficientes" para hacer frente a la segunda fase de la regularización extraordinaria de inmigrantes, en un comunicado este miércoles.

El sindicato ha reclamado que se dote de más recursos a la Administración y que se agilicen los procedimientos de extranjería, así como mantener la continuidad laboral de los migrantes e implementar políticas efectivas de ocupación.

Lamenta que "centenares de miles de personas" están a la espera de la resolución de la primera autorización de trabajo, por lo que ha definido de imprescindible que estas peticiones se resuelvan de forma efectiva.

Ha explicado que la segunda fase recaerá sobre las oficinas de extranjería provinciales, que "son administraciones que ya sufrían graves deficiencias organizativas".

La organización ha advertido de que estas oficinas tienen una "inversión insuficiente que genera perjuicios muy graves".