CC.OO. de Catalunya pide a las administraciones actuar para alcanzar el pleno empleo

Archivo - Una camarera en la plaza Real de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha pedido a las administraciones públicas que hagan "todo lo posible" para alcanzar el pleno empleo, textualmente, lo antes posible.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a la publicación este martes de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, que muestra que el paro bajó en 900 personas en el cuarto trimestre de 2025 en Catalunya respecto al trimestre anterior (-0,26%) y la tasa de paro se situó en el 8,24%.

El sindicato ha dicho que, para lograrlo, es "importante que la Generalitat disponga de unos presupuestos aprobados", por lo que ha pedido a los partidos políticos que tengan voluntad de consenso.