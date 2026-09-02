CC.OO. de Catalunya rechaza la "instrumentalización" de la crisis de Ceuta y los discursos racistas

Varias personas caminan por el barrio del Raval de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha rechazado la "instrumentalización" de la crisis de Ceuta y ha condenado las acciones de violencia y odio contra los vecinos solidarios y las actitudes xenófobas y discursos racistas contra las personas migrantes.

"El miedo y la crispación siempre son utilizados para fragmentar la fuerza colectiva de la clase trabajadora", ha destacado en un comunicado este miércoles.

Asimismo, el sindicato ha criticado el relato de la extrema derecha que "pone en peligro la convivencia histórica que ha definido la ciudad autónoma" y ha informado que participará en la concentración antifascista de este miércoles en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

En este sentido, CC.OO. ha afirmado que los nuevos tiempos "dibujan una realidad migratoria que exige responsabilidad social, económica, política, ambiental y legal".

Por eso, ha exigido que se protejan los derechos humanos y la integridad de todas las personas que conviven en Ceuta y han pedido "solidaridad, recursos públicos, cordura y responsabilidad colectiva compartida para poner freno a la crisis humanitaria, social y política" que hay desde finales de julio.