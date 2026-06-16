CC.OO. Catalunya reclama un control efectivo del trabajo de las internas en el hogar

Presentación del informe 'El tiempo de las internas'. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un informe de CC.OO. Catalunya ha reclamado un control efectivo de las jornadas laborales de las trabajadoras internas en el hogar porque alertan de que no están debidamente recompensadas, y defiende acabar con el régimen de excepcionalidad para equipararlas al general.

Lo ha explicado en una rueda de prensa de este martes la autora del informe, la socióloga Irene Galí, que ha apuntado que el estudio se centra en las internas con contrato laboral (por lo tanto en situación legal).

Sin embargo, ha señalado que se trata de un sector con una alta tasa de informalidad (alrededor del 42% en Catalunya, con datos del 2024), altamente feminizado y con mucha presencia de migrantes.

'TIEMPO DE PRESENCIA'

Galí ha criticado el concepto de 'tiempo de presencia', que ha asegurado que es "un fraude": son una media de 20 horas semanales (que se suman a las 40 horas de jornada laboral) en las que la interna debe estar disponible en el domicilio.

Estas horas no se contabilizan como extra si no se demuestra que la trabajadora ha hecho trabajo efectivo, aunque habitualmente sí lo hacen.

Aunque la normativa atribuye al tiempo de presencia una remuneración no inferior a la fijada según el salario mínimo interprofesional (SMI), el régimen interno permite al ocupador descontar del sueldo un 30% atribuido a alojamiento y manutención, por lo que las 40 horas laborales y las 20 de tiempo de presencia se ven recompensadas, a la práctica, con el SMI.

"¿Para qué querrían que se quedase a dormir en casa si no es para trabajar?", ha preguntado la autora, que advierte de que si la mitad de tiempo de presencia se convirtiese en horas extras superaría en 2 meses el límite anual permitido a los trabajadores del régimen general.

También ha recordado que, según la normativa europea, solo existe tiempo 'de trabajo' y 'de descanso'.

HORAS EXTRAS

Ha señalado las dificultades para demostrar que se hacen horas extras, situaciones de abuso y explotación, ya que no hay marco normativo que obligue a mantener un registro horario y el derecho a la inviolabilidad del domicilio dificulta las inspecciones de trabajo.

Asimismo, ha afirmado que podrían quedar "en papel mojado" los avances logrados en los últimos años en materia de prevención de riesgos laborales y de acoso si no se puede hacer un control efectivo.

Ha sostenido que si se reconocieran las horas extras que hacen las internas muchas familias no podrían asumir el coste de tenerlas en casa.

Galí ha apuntado a la responsabilidad del estado del bienestar de garantizar los cuidados a los mayores y, mientras se trabaja en ello, ha defendido fórmulas como el sistema de turnos.

La secretaria de Mujeres, Feminismo e Igualdad de CC.OO. Catalunya, Mentxu Gutiérrez, ha añadido que también podrían emplearse las guardias, los pagos por intervención y los acuerdos en convenios sectoriales: "Tenemos que ponernos creativas".

Ha explicado también que están en conversaciones con el Govern para un Pacto integral de Cuidados, y que debe ser transversal con todos los Departamentos de la Generalitat, aunque dice que estará alerta a "cómo avanza la agenda política".

PROPUESTAS

Ante esta situación, la responsables de trabajadoras del hogar de CC.OO. Catalunya, Fany Galeas, ha defendido la equiparación plena de las internas al régimen general, superando el régimen de excepcionalidad, así como un pacto público que garantice una cobertura territorial real con presupuesto y objetivos verificables.

Ha insistido también en la necesidad de una Inspección de Trabajo efectiva, específica y con recursos, con mecanismos legales adaptador al sector que permitan que se cumpla la normativa, así como de un registro horario obligatorio y el reconocimiento del tiempo real de trabajo.

El informe también aboga por la profesionalización efectiva del sector de los cuidados, la regularización administrativa y laboral de las trabajadoras migrantes, el impulso de la contratación pública y el incremento de la inversión en dependencia, entre otros.