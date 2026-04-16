CC.OO. de Catalunya reúne 2.700 delegados sindicales en la asamblea general de Cornellà (Barcelona)

El secretario general de CC.OO, Unai Sordo (i), y la secretaria general de CC.OO Catalunya, Belén López (d), en la asamblea general - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha reunido este jueves a más de 2.700 delegados sindicales en una asamblea general celebrada en el pabellón del Parc Esportiu Llobregat, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), bajo el lema 'Salarios, techo y derechos. Paremos la oleada reaccionaria', ha informado el sindicato en un comunicado.

"La asamblea de Cornellà ha mostrado que hay alternativas reales al auge de la extrema derecha, que amenaza la paz y la democracia alrededor del mundo y en nuestro país", afirman desde CC.OO., y añaden que el sindicalismo de clase es un baluarte clave para parar la ola reaccionaria.

En la asamblea han participado el secretario general de CC.OO., Unai Sordo; la secretaria general de CC.OO. en Catalunya Belén López; la secretaria general de la CGIL de Lombardía, Valentina Cappeletti; el dirigente de la CGT de Occitania, Serge Ragazzacci, y el responsable de relaciones internacionales de la CUT de Brasil y presidente adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Antonio Lisboa.

El secretario general ha abordado temas como la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de instaurar un día de teletrabajo a la semana, el proceso de regularización de inmigrantes o el incremento de precios provocado por la guerra de Irán.

La asamblea también ha servido como acto de lanzamiento de la campaña de elecciones sindicales, que renovarán más de 14.500 cargos sindicales, de los cuales el 70% son de representantes de CC.OO.