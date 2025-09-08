CC.OO. Educació pide presupuestos "ambiciosos", más recursos y mejorar condiciones docentes

Reclama recursos "reales" para la escuela inclusiva y ratios más bajas

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Educació ha pedido este lunes unos presupuestos "ambiciosos" y dedicar el 6% del PIB para educación, así como también mejorar las condiciones de los docentes y regularizar el pago de los estadios, con motivo del inicio del curso escolar 2025-2026.

El sindicato ha reclamado la actualización del complemento autonómico, "que aún se diferencia hasta un 25% por debajo con otras comunidades", ha informado en un comunicado posterior a una rueda de prensa.

También ve necesaria una escuela inclusiva con recursos "reales", es decir, más profesionales y apoyo y menos sobrecarga para el personal docente; ratios más bajas y menos burocracia; y más atención a la etapa 0-3 años y en el espacio del mediodía.

Otras peticiones pasan por el fin de las externalizaciones en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, con plantillas propias y estables; y el "avance" en el sector del ocio y la discapacidad, con subidas salariales y el objetivo de una jubilación anticipada digna.

MÁS RECURSOS

La miembro de docentes de pública de CC.OO. Educació, Ester Vila, ha considerado que en este nuevo curso se debe dotar a los centros educativos de más recursos para atender la inclusión y "diversidad creciente de los alumnos", para responder a las necesidades.

Por otro lado, reclama un salario más justo, en sus palabras, aumentando el complemento de destino y también el autonómico, ya que señala que este último es diferente entre autonomías, lo que hace que "no haya equidad en los sueldos y no sea justo hacer el mismo trabajo" en diferentes territorios.

RETOS DEL NUEVO CURSO

CC.OO. considera que algunos "retos urgentes" del inicio de este curso pasan por resolver el pago de los estadios al personal laboral docente y que se dé continuidad a las plazas de TIS vinculadas a programas, que califica de imprescindibles para el buen funcionamiento de los centros.

Además, considera que este nuevo curso "debe ser un punto de inflexión" y que solo con más recursos y más compromiso político se podrá dar respuesta a las necesidades reales del alumnado y del profesorado.