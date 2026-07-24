CC.OO. lamenta la muerte de un trabajador en las obras del Camp Nou y pide depurar responsabilidades

Archivo - Obras del nuevo estadio de fútbol Spotify Camp Nou, a 7 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha lamentado este viernes la muerte de un trabajador en las obras del Spotify Camp nou y ha pedido investigar las causas de los hechos y que se depuren las responsabilidades que se puedan derivar.

En un comunicado, han trasladado su pésame a la familia, amistades y compañeros de trabajo del hombre y han querido poner el foco en las condiciones de trabajo que rodean la obra.

Así, alertan de la situación de "indefensión y explotación que sufren muchas personas trabajadoras de las empresas subcontratadas, especialmente de origen extranjero".

También recalcan "la elevada presión para cumplir los plazos de finalización de las obras, con jornadas muy prolongadas y ritmos de trabajo intensos" que pueden incrementar los riesgos laborales.

"La prevención de riesgos laborales no puede quedar subordinada a los plazos de ejecución ni a los intereses económicos", ha añadido el sindicato, que recuerda que el accidente laboral ha tenido lugar hacia las 15h de este viernes, en las horas de más calor y en las que consideran que no se debería trabajar a la intemperie.

El sindicato se ha puesto a disposición de la autoridad laboral para contribuir a aclarar los hechos y velar para que se garanticen los derechos y la seguridad de todos los trabajadores.