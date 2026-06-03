CC.OO. pedirá a Educació redistribuir unos 350 millones del preacuerdo aunque gane el 'no'

Representantes de CC.OO. Educació - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Educació pedirá a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat que, aunque gane el 'no' en la consulta sobre el preacuerdo educativo, que parte del dinero extra que se ha conseguido se destine a otras cuestiones, como a ampliar profesionales y mejorar la inclusiva y las ratios, y lo cifran en torno a unos 350 millones de euros.

En declaraciones a los periodistas este miércoles, la responsable de Pública No Universitaria de CC.OO. Educació, Ester Vila, afirma que se está trabajando para poder desplegar "el máximo de medidas posibles" para que se noten a partir del 1 de septiembre y reitera la mano tendida a otros sindicatos que se quieran sumar al despliegue del acuerdo.

Sobre la consulta, insiste en que habrá que ver qué resultado sale de la consulta de este jueves y, en el caso que gane el 'no', indica: "Habrá que ver en qué situación nos encontramos y qué podemos hacer y si este dinero puede ser para mejorar la inclusiva".

El dinero extra acordado el viernes ascendía a 726 millones de euros, de los que 400 millones son para cubrir la deuda de los estadios docentes, unos 320 para los salarios con el nuevo complemento, y unos 15 para las 5.000 nuevas plazas para cátedras de Secundaria entre 2027 y 2028; y el dinero que pedirían redistribuir sería el correspondiente al nuevo complemento y las cátedras, ya que el de los estadios ya está comprometido.

QUE "EL DINERO NO SE PIERDA"

En un encuentro informativo con periodistas, fuentes del sindicato han asegurado que si no tira adelante el preacuerdo pedirán que ese dinero sea invertido en las comisiones de despliegue del acuerdo para poner más manos, dicen, y que "el dinero no se pierda, que se redistribuya".

"Nosotros pediremos que este dinero sea puesto en educación, que continúe en la educación, y que se hable en las comisiones de despliegue a qué se destina", afirman.

A la pregunta de qué pasaría si gana el 'no' en la consulta y hay una participación baja, desde CC.OO. Educació reiteran que "no todo está cerrado" y qué habrá que ver cómo se posicionan los otros sindicatos y el Departament.

En este sentido, reiteran que lo de este viernes es un preacuerdo y que se tendrá que ver: si entran los dos sindicatos (Ustec·Stes y Aspepc·Sps) "adelante, tiramos los 4", pero si uno entra y el otro no la Conselleria dirá si le interesa tirarlo adelante o no, señalan.

"CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO"

Además, desde el sindicato también han lamentado la "campaña de desprestigio" contra los dos sindicatos firmantes del acuerdo del 9 de marzo con Educació, es decir, de CC.OO. Educació y la UGT; dicen estar muy orgullosos de haber podido sumar este anexo con Ustec·Stes y Aspepc·Sps al acuerdo inicial.

Insisten que en el acuerdo de marzo ya se recogían más de 40 medidas y que "prácticamente todos los trabajadores se pueden sentir identificados con las medidas que se proponen"; y aseguran que en el ámbito de la inclusiva con el nuevo anexo no se ha puesto más dinero.

Preguntados por a qué se refieren otros sindicatos cuando dicen que UGT y CC.OO. Educació pusieron palos en las ruedas durante la negociación, dicen que, por ejemplo, puede ser porque otras organizaciones pedían que en el anexo figurase una ratio mínima de 20 niños pero que esto es algo que "ya figuraba en el acuerdo" de marzo, y que no querían que quedara desvirtuado.