CC.OO. propone transformar la red de alta velocidad en Catalunya para añadir paradas y frecuencias

El sindicato aboga por "socializar" una red que ha recibido muchas inversiones públicas

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha presentado este martes las conclusiones de un estudio del sindicato, en las que se aboga por una transformación de la actual red de alta velocidad de Avant en Catalunya con más paradas, plazas y frecuencias y con un precio más competitivo.

El informe lo ha expuesto López en rueda de prensa junto a la secretaria de Transiciones Justas y Territorio del sindicato, Cristina Rodríguez, y el responsable de Movilidad e Infraestructuras, Alberto Puivecino.

"Tenemos que socializar el acceso a esta red", ha dicho López, en referencia a los servicios de alta velocidad, que, a su juicio, han recibido grandes inversiones públicas que los ciudadanos no están pudiendo disfrutar.

RED PROPIA DE SERVICIOS

Así, la propuesta consiste en crear de una red propia de servicios de media distancia prestados sobre la red ferroviaria de altas prestaciones dentro del territorio, llamada Xarxa CATAV.

Esta red tendría dos líneas, y la primera conectaría todas las estaciones de alta velocidad que actualmente existen en Catalunya: Lleida Pirineus, Camp de Tarragona, Barcelona Sants, Girona y Figueres Vilafant (Girona).

La segunda, estaría formada por las estaciones del corredor mediterráneo --Tortosa, L'Aldea Amposta, L'Hospitalet de l'Infant y Cambrils (Tarragona)-- y conectaría con la línea 1 en la estación de Camp de Tarragona.

Una vez finalizada su construcción y puesta en servicio, se incorporarían a la red las estaciones de Barcelona Sagrera, Vila-seca enllaç-Aeroport de Reus (Tarragona) y Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Así, el sindicato apuesta por construir dos nuevas estaciones o apeaderos en el entorno de Vila-seca y en el de Vilafranca para evitar desplazamientos en vehículo privado hasta Tarragona o Barcelona para poder utilizar la alta velocidad.

Esta propuesta de red se complementaría con dos fases más, en la que se añadirían las futuras estaciones de alta velocidad previstas en el Aeropuerto de Girona y en El Prat de Llobregat (Barcelona), así como se crearía un enlace con Perpignan (Francia).

AGRAVIO ENTRE TERRITORIOS

Puivecino ha explicado que existe un agravio entre las frecuencias que existen entre las capitales de provincia de Catalunya y las de la Comunidad de Madrid y las dos Castillas, ya que la oferta en esta última zona es "prácticamente el doble" que en el territorio catalán.

En este sentido, el sindicato cree que la mejora de la red debería ir acompañada de un incremento de la oferta de entre el 266% y el 378%, pasando de los 10.000 servicios diarios de Avant existentes actualmente en días laborables --según sus cálculos-- a entre 27.500 y 38.980.

Con su propuesta, habría un tren en funcionamiento cada hora y, según Rodríguez, la implementación de este proyecto, que remonta a un primer informe de 2021, es posible "en el corto plazo" y de manera sencilla con los trenes que ya existen, pero que operan en otra comunidad.

OPERADORES PÚBLICOS

Para el sindicato, es imprescindible que esta red, que no cuenta con un presupuesto fijado, esté operada únicamente por empresas públicas, lo que crearía puestos de trabajo de calidad, y garantizaría la parada en todas las paradas señaladas, indiferentemente de si es rentable.

En cuanto al precio, el informe señala que los servicios de la CATAV deberían tener una tarifa similar a los de media distancia convencional, con una tasa que rondaría los 11 céntimos el kilómetro.

La propuesta aún no ha sido debatida con las administraciones públicas, aunque el sindicato prevé reunirse con la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, el próximo 17 de septiembre y presentar al público el informe el 18.