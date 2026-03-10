CC.OO. rechaza el ERE de Bekaert Textiles Spain y pide garantías para mantener empleos y actividad

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Industria ha rechazado el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Bekaert Textiles Spain, de Sant Boi de Lluçanès (Barcelona), por despedir a 42 de las 47 personas que tiene en plantilla, y pide garantías para mantener tanto la actividad como los puestos de trabajo.

El sindicato ha calificado el expediente como una medida "injusta e inaceptable, que no está justificada y que sólo responde a una decisión estratégica de la multinacional que se ha tomado desde las oficinas de Bélgica", informa en un comunicado este martes.

En concreto, critica que el ERE supone la finalización de la actividad productiva, ya que "no puede mantenerse si se despide al 91% de la plantilla" y, por tanto, lo más que posible cierre de la planta de Osona.

"Se trata, sin duda, de una deslocalización hacia plantas productivas de otros países, que responde a una estrategia empresarial y no a los supuestos problemas productivos a los que alude la compañía para justificar el expediente", ha agregado la organización sindical.

Bekaert es una empresa dedicada a la confección de telas para el mercado de los colchones, con una actividad dirigida principalmente a los mercados español, portugués, italiano y francés.

SIN DESCARTAR MOVILIZACIONES

Desde el inicio del periodo de negociaciones, CC.OO. ha pedido la retirada del ERE y no descarta iniciar movilizaciones "si no se reconduce la situación y se encuentra una salida para garantizar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo".

La próxima reunión con representantes de la compañía está prevista este jueves 12 de marzo.