CC.OO. y UGT avisan que la planta de Seat seguirá activa pero no para toda la plantilla

Archivo - Línea de montaje de la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. y UGT han explicado que, aunque el futuro de la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) "no está en discusión", sí que han alertado del impacto que tendría la posible desaparición de la marca a partir de 2030 en la plantilla.

En un comunicado conjunto este lunes, ambos sindicatos han reaccionado así al plan de ajuste aprobado por el grupo Volkswagen, propietario de Seat y Cupra, y que plantea la posible discontinuidad de la marca Seat y la sustitución progresiva de la producción en la planta por modelos de Cupra.

Han asegurado que el contexto de reducción de costes, de inversiones y del número de modelos del grupo Volkswagen, "hace muy difícil, por no decir imposible, que cada modelo que se elimine de Seat se sustituya por uno de la marca Cupra".

"Nuestra posición de defensa de la compañía Seat S.A. y sus dos marcas es una posición para salvaguardar el tejido industrial y el empleo, no sólo de Seat, sino de todo el territorio", han explicado los sindicatos, y han pedido que a las administraciones que sumen voluntades y construyan un frente común.

Han asegurado que ambas marcas se complementan porque compiten en nichos de mercado diferentes, y que Seat representa la marca de entrada al grupo, por lo que eliminarla afectaría a las ventas.

CC.OO. y UGT se han mostrado convencidos de encontrar, junto a estas administraciones, soluciones para electrificar y garantizar el futuro de la marca Seat, tal como, han ejemplificado, lo han hecho otras empresas como Stellantis, Ford o Ebro.

Han defendido que apostar por Seat y ambas marcas es una "apuesta de país", y han reiterado la llegada de una segunda plataforma a la planta de Martorell como una garantía del tejido industrial y el empleo.