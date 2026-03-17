CCOO y UGT de Catalunya exigen responsabilidad política para aprobar los Presupuestos

CCOO y UGT de Catalunya defienden el acuerdo con Educació y una negociación "gradual" - JOAN MATEU PARRA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, han hecho un llamamiento a la responsabilidad política para que se aprueben los Presupuestos de la Generalitat de 2026 este viernes.

Lo han defendido este martes, durante su participación en Barcelona en el ciclo 'Converses del degà' del Col·legi d'Economistes, junto con el decano del colegio, Carlos Puig de Travy, donde han resaltado el esfuerzo de patronales y sindicatos para llegar a un acuerdo con el Govern, y han pedido lo mismo a los partidos políticos.

López ha explicado que Catalunya no se puede permitir no tener presupuestos, siendo estos la principal política de un gobierno, y alegado que "esta posición 'anti-todo' no es un espacio de progreso, de cohesión social ni progresión económica".

También se ha referido a que el debate sobre los presupuestos se "parece" a una moción de confianza o un espacio en el que resolver las diferencias políticas: "Quieren resolver todas las discrepancias, que son legítimas que tengan entre ellos, en el debate presupuestario. No hace falta, estos son una herramienta que necesitamos".

MODELO DE FINANCIACIÓN

Preguntados por la financiación autonómica, ambos han coincidido en la importancia de que Catalunya cuente con un nuevo modelo más transparente, equitativo y que genere autonomía financiera, pero han defendido que el acuerdo entre ERC y el Gobierno es positivo.

"Lo que debemos hacer es salir de los márgenes de la política actual y pensar qué necesita Catalunya, para tener un estado del bienestar potente, una economía productiva potente, y en base a eso, cuál es el presupuesto de la Generalitat, el de los ayuntamientos y el que invierte el Estado en Catalunya. Hacer estos números", ha defendido Ros.

ORIENTE MEDIO

Sobre los efectos del conflicto en Oriente Medio y el paquete de medidas que prevé aprobar el Gobierno este viernes para paliar los efectos en la economía española, López y Ros se han alejado del ejemplo de la guerra en Ucrania en 2022, y han abogado, en esta ocasión, porque las medidas vayan acompañadas de un tope de precios.

"Los aprendizajes de 2022 nos deben situar hacia dónde ir. Buena parte de las medidas que se tomaron entonces, como la reducción de impuestos, no tuvieron repercusión en los precios, pero sí en los márgenes de aquellos sectores con el control de mercado", ha defendido López.

La sindicalista ha pedido medidas adaptadas a cada momento del conflicto y con prioridad para los sectores del transporte y la agricultura, y aunque se contemplen ayudas, éstas vayan acompañadas de un control de los precios, para evitar que con dinero público se incentive "que se mantengan los márgenes de algunas empresas".