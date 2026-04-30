CCOO y UGT de Catalunya valoran movilizaciones tras el 1 de mayo: La clase trabajadora "está enfadada"

La secretaria general de CC.OO. De Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, explican la jornada del 1 de mayo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT de Catalunya han asegurado que la clase trabajadora afronta el 1 de mayo "bastante enfadada" porque están subiendo los beneficios empresariales, el precio de la vivienda, el paro y se está cuestionando el derecho a la salud de los trabajadores, por lo que valoran iniciar una serie de movilizaciones en relación a la negociación colectiva esta primavera si la situación no mejora.

Lo han explicado la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, en rueda de prensa este jueves para presentar las reivindicaciones de los sindicatos para este 1 de mayo, bajo el lema 'Contra las guerras y el fascismo, más derechos y más sindicalismo'.

López ha situado la defensa de la paz, el orden internacional y la democracia como una de las grandes reivindicaciones para el Día del Trabajador, ya que "estas guerras ilegales afectan a población de origen y vulneran los derechos humanos", pero también a la clase trabajadora de todo Europa.

Según ella, los datos de la EPA en relación al empleo muestran una tendencia preocupante a raíz del conflicto bélico en Oriente Medio y ha considerado que la guerra de Ucrania y los efectos que tuvo en el incremento de precios debe ser una lección para no cometer los mismo errores: "Significó un incremento en la cuenta de resultados de las empresas".

En este sentido, Ros ha asegurado que las guerras modernas afectan a los trabajadores de todo el mundo y ha pedido a la ciudadanía que no se deje llevar por los bulos de la ultraderecha y que no vote en contra de sus propias condiciones de vida: "No conocemos ningún lugar donde la extrema derecha haya ganado y se viva mejor".

REPARTO DE LA RIQUEZA

López ha apuntado que otra de las reivindicaciones es un reparto de la riqueza más justo, porque los récords históricos de beneficios de las empresas y el aumento de la productividad no se traducen en un incremento de salarios y de mejora de condiciones laborales "proporcional".

En este sentido, ha afirmado que actualmente en Catalunya se están negociando 45 convenios colectivos que afectan a unas 750.000 personas trabajadoras y ha recordado que, según un informe del sindicato sobre salud laboral, un 51% de la población catalana va a trabajar necesitando una baja, por lo que ha reclamado esta mejora de condiciones en cuanto a reducción de jornada y en términos de salud laboral.

VIVIENDA Y JUNTS

En cuanto a vivienda, que es la tercera reivindicación del sindicato para la manifestación de este viernes, ha calificado de "muy mala noticia" la caída de la prórroga de los alquileres y ha reclamado a los partidos políticos que se pongan de acuerdo para garantizar alquileres en condiciones y evitar la especulación.

De hecho, según López, Junts se ha situado "en contra de la clase trabajadora" y de lado de las patronales, votando en contra de cosas que tienen una afectación directa en el nivel de vida de la clase trabajadora.

Por su lado, Ros ha asegurado que, aunque el pasado 1 de mayo la reivindicación de las 37,5 horas era muy clara, no se ha perdido ni abandonado esta negociación: "Es una reivindicación permanente y continua hasta conseguirlo".

REGULARIZACIÓN

Sobre el proceso de regularización, ha defendido que para muchas personas supondrá pasar de la explotación laboral a una situación con derechos e igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y ha reivindicado el afloramiento de esta economía sumergida: "Será de las políticas laborales más importantes que habrá pasado en esta legislatura".

Respecto a las movilizaciones de cara a primavera, López ha indicado que se deben consensuar y decidir conjuntamente, en función de cómo avance la negociación en el marco del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC): "Estamos viendo cómo se acaba de desencallar esta negociación".

Asimismo, han explicado que el 18 de junio se van a reunir en Vistalegre de Madrid ambas organizaciones sindicales, junto a sindicatos europeos, para situar la necesidad de un cambio en un contexto donde "se están cuestionando cosas básicas como la democracia".