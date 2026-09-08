CC.OO. y UGT piden medidas para proteger a los trabajadores ante el aviso de lluvias en Catalunya

Archivo - Una joven camina con un paraguas en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) - Los sindicatos CC.OO. y UGT han pedido medidas para proteger a los trabajadores ante el aviso de lluvias intensas en Catalunya para este miércoles, especialmente en cuatro comarcas, subrayando la necesidad de aplicar el teletrabajo, según informan en sendos comunicados este martes.

Protecció Civil ha informado de la posibilidad de lluvias intensas este miércoles en las comarca del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt Penedès (Barcelona) y Baix Penedès (Tarragona), donde se ha suspendido la actividad educativa en los centros de primaria, secundaria y universidades.

CC.OO. insta a adoptar "medidas extraordinarias de prevención y protección de la población, así como determinadas restricciones y limitaciones de actividades y desplazamientos con el fin de minimizar los riesgos".

En este sentido, llaman a evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles, aplicar el teletrabajo en todos los ámbitos posibles, suspender la actividad educativa, deportiva en el exterior y universitaria, así como la actividad de los centros adscritos a las universidades y centros de investigación universitarios; suspender los servicios sociales básicos y especializados, y la actividad sanitaria no esencial y no urgente.

Por su parte, UGT reclama que todas las empresas apliquen de forma inmediata el artículo 37.3 G del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a ausentarse del puesto de trabajo, con derecho a remuneración, cuando existan situaciones de fuerza mayor derivadas de riesgos graves e inminentes, como es el caso del episodio meteorológico anunciado por Protecció Civil y el Servei Meteorològic de Catalunya.

Desde el sindicato se considera "imprescindible que la seguridad y la salud de las personas trabajadoras sean una prioridad absoluta, especialmente en un contexto en el que las autoridades han advertido de fuertes lluvias e inundaciones y han recomendado evitar desplazamientos innecesarios y fomentar el teletrabajo".