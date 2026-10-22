El CEAM celebra su 75 aniversario con un debate sobre el futuro de la industria metalúrgica

El presidente del CEAM, Jaume Alsina - CEAM

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM) ha celebrado este jueves en el Hotel SB Diagonal Zero de Barcelona un acto conmemorativo para celebrar su 75 aniversario, centrado en los pasos que este sector debe dar para afrontar los retos de futuro, informa en un comunicado.

El presidente del CEAM, Jaume Alsina, ha abierto el acto dando la bienvenida a los asistentes y ha destacado la transformación del sector metalúrgico debido a factores como la digitalización y la transición energética.

La apertura institucional del acto ha corrido a cargo del Secretario de Empresa e Innovación y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, y del cuarto teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls.

FICOSA, EURECAT Y ELISAVA

El ceo de Ficosa, Javier Pujol, ha hecho una reflexión sobre los retos y oportunidades del sector del metal, y ha explorado las transformaciones que han marcado la industria estas últimas décadas y de cómo la digitalización o la IA marcan un nuevo ciclo del sector.

Seguidamente ha tenido lugar la mesa redonda 'Factores clave para la competitividad de la industria catalana. Reflexiones sobre el metal', moderada por la secretaría general del CEAM, Natalia Ortega y que ha servido para profundizar en los factores que determinan la capacidad competitiva de la industria catalana y del metal.

En la mesa redonda han participado el economista Modesto Guinjoan, el director general de Eurecat, Xavier López, y el director general de Elisava, Javier Peña.

El ceo de Premium PSU, Ezequiel Navarro, ha compartido su visión sobre cómo evolucionarán la tecnología y los mercados, y qué capacidades tendrán que desarrollar las empresas en este contexto para aprovechar las oportunidades industriales de este nuevo modelo de negocio.

COMPETITIVIDAD

La última mesa ha sido moderada por el presidente de CEAM y ceo de Encofrados Alsina, Jaume Alsina, y han participado el ceo de ACIN, Joan Campmajó; la ceo y consejera delegada del Grupo Girbau, Mercè Girbau; el ceo del Grupo Adelte, Jordi Mont, y el ceo de Industrias Teixidó, Manel Ortega, quienes han reflexionado sobre los cambios que están condicionando las decisiones de sus empresas a día de hoy, y cuál es la principal apuesta por reforzar la competitividad de la industria.

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha sido el encargado de realizar la clausura del evento donde ha aprovechado para hacer una reflexión sobre la industria a construir.