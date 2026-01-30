El CEC alerta sobre la "volatilidad" de los factores que han moderado la inflación en enero

Archivo - Fachada del Col·legi d'Economistes de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha alertado sobre la "volatilidad" de los factores que han moderado la inflación de enero, ha informado en un comunicado este viernes.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero cinco décimas, hasta el 2,4%, su menor nivel desde junio, debido a la bajada de precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los de la electricidad, según datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El CEC ha valorado positivamente estos resultados ya que "supone romper la tendencia al mantenimiento de la inflación en torno al 3% de los últimos meses" y permite acercarse a la media de la eurozona, del 2%.

Sin embargo, el decano de la entidad colegial, Carlos Puig de Travy, ha destacado que este comportamiento está condicionado por la "evolución volátil de los precios energéticos, que le otorga a la mejora una relativa volatilidad, que debemos saber gestionar".

Ha puntualizado que los precios de la electricidad han crecido este año en menor proporción que el año pasado, mientras que los precios de los carburantes y lubricante para vehículos personas han disminuido frente al aumento de enero de 2025.